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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

        Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

        Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 06:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 06:27
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        Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti
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        Nobel ödüllü yazar Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, babasının Lima'daki evinde hayatını kaybettiğini belirtti.

        Vargas Llosa, babasının ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek."

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        Llosa, yazarın isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını duyurdu.

        VARGAS LLOSA KİMDİR?

        Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        1936 yılında Peru'nun Arequipa kentinde doğan ve gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa olan yazar, 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

        Latin Amerika'da özellikle 1960'larda başlayan "Latin Amerika Boom" hareketinin önemli temsilcilerinden olan Vargas Llosa, romanlarında genellikle Peru'nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işledi.

        Vargas Llosa'nın eserleri sadece Latin Amerika'da değil, tüm dünyada çok sayıda dile çevrildi ve İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa'daki entelektüel çevrelerde de büyük bir etki oluşturdu.

        Yazarın öne çıkan eserleri arasında Kent ve Köpekler (La Ciudad y los perros), Yeşil Ev (La casa verde), Kıyamet Savaşı (La guerra del fin del mundo), Yaramaz Kızın Öyküsü (Travesuras de la niña) ve Kelt Rüyası (El sueño del celta) yer alıyor.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #peru
        #Mario Vargas Llosa
        #nobel
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