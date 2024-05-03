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        Haberler Müzik Nilüfer, Spotify’ın global EQUAL elçisi oldu

        Nilüfer, Spotify’ın global EQUAL elçisi oldu

        Nilüfer, kadın sanatçıların seslerini daha da öne çıkararak onların görünürlüklerini tüm dünyada artırmayı hedefleyen global bir program olan Spotify EQUAL programının mayıs ayı global elçisi seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:36
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        İlk kez bir Türk şarkıcı seçildi
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        Nilüfer, kadın sanatçıların seslerini daha da öne çıkararak onların görünürlüklerini tüm dünyada artırmayı hedefleyen global bir program olan Spotify EQUAL’ın mayıs ayı global elçisi oldu. 'Kara Gözünün Hasretinden' adlı şarkıyla EQUAL programının global elçisi seçilen Nilüfer, kadın sanatçıların müziklerini dünyanın dört bir yanından dinleyiciye ulaştıran EQUAL Global’in yanı sıra EQUAL Türkiye’nin hem kapaklarında hem çalma listelerindeki yerini aldı. Böylece bugüne kadar ilk kez bir Türk sanatçı, Türkçe bir şarkısıyla Spotify EQUAL global elçisi olmuş oldu.

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        Müzik sektöründe tüm dünyada eşitliği güçlendirmeyi hedefleyen Spotify’ın global müzik programı EQUAL, müzik endüstrisinde, kadınlar için eşitliği teşvik ederek, onların seslerini daha çok duyurabilmelerini, daha çok kişinin onlardan ilham alabilmesini ve kadınlar için daha fazla fırsat yaratabilmeyi amaçlıyor. Tüm yıl boyunca kadınların seslerini yükseltmeye kararlı olan Spotify’ın global EQUAL programı, bu defa Türkiye’den güçlü bir kadın sanatçıyı Türkçe bir şarkıyla ağırlıyor. Türk Pop müziğinin duayen ismi Nilüfer ve şarkısı 'Kara Gözünün Hasreti'nden, hem EQUAL global çalma listesinin hem de EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında yerini aldı.

        1970’lerin başından itibaren Türk Pop müziğinin önde gelen sanatçılarından olan Nilüfer, kısa bir süre önce Mabel Matiz’in yazdığı Kara Gözünün Hasretinden şarkısıyla sevenleriyle yeniden buluşmuştu. Nilüfer, Mayıs ayı içinde ise New York Times Meydanı’ndaki ünlü Spotify billboardundaki ve FC Barcelona maçı esnasında LED’lerdeki yerini alacak.

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        #nilüfer

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