Fenerbahçe Opet set vermedi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer Özmen

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Kelsey, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt)

Setler: 19-25, 15-25, 16-25

Süre: 71 dakika (27, 22, 22)