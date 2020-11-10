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Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş hayatı hakkında

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ekranlara çıkan Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

10.11.2020 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş hayatı hakkında

Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş takipçileri tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs'e yakalanan Nilsu Berfin Aktaş'ın sağlık durumu da araştırılanlar arasında. İşte detaylar...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat veriyor.

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Starı

NİLSU BERFİN AKTAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kuzey Yıldızı dizisinde Gökçe Mollaoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Aktaş'ın tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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