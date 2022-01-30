Uzun bir aradan sonra tiyatro oyunu

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'Kalpten Kalbe' adlı tiyatro oyunu Peter Quilter'in orijinal hikâyesinden Zeynep Anacan'ın çevirisi, Serkan Budak'ın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahnelenecek.

'Kalpten Kalbe'nin yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar'a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü’ye ait.

'Kalpten Kalbe', yoğun hazırlık sürecinin ardından prömiyer yaptı ve büyük beğeni topladı.

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un dans performanslarıyla birlikte tek perdede üç farklı hikâyeyi anlattığı oyunun galasında sanat ve cemiyet dünyası buluşacak. 3 Şubat’ta gerçekleşecek galanın ardından oyunun Türkiye turnesi başlayacak.

'Kalpten Kalbe'nin turne takvimi şu şekilde;

20 Şubat... İstanbul Kozzy Kültür Merkezi

22 Şubat... Bursa

24 Şubat... İzmit

26 Şubat... Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

27 Şubat... Antalya

28 Şubat... Denizli

Tek kişilik gösterisiyle 5 yılı aşkın süredir seyircilerle buluşan Nilgün Belgün, uzun bir aradan sonra

tiyatro oyununda rol alırken iki eski dost da ilk kez birlikte bir projede yer alıyor.