Ünlü oyuncu, "Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihtan beri de böyle duruyorum. Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem. Çünkü ben bir oyuncuyum. Mimiklerimi yapmalıyım. Ben oyuncu olan herkese ve olmayan herkese söylüyorum. Yüzünüzle ne kadar çok oynarsanız, o kadar iyi olmuyor. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor” dedi.