Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 30 Eylül'de MFÖ ile başlayan sonbahar konserler serisi önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Athena'nın muhteşem konseri ile son buldu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Hira Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz ve Gözde Çığacı gibi ünlü isimler vardı.