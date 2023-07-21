Nihat Altınkaya, 70 kiloluk balık yakaladı
Çeşme'de tatil yapan Nihat Altınkaya, balık tutmak için derin sulara açıldı. 70 kiloluk bir orkinos yakalayan Altınkaya, dev balıkla objektif karşısında poz verdi
Giriş: 21.07.2023 - 10:05
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Oyuncu Nihat Altınkaya, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Nihat Altınkaya, arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.
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Serin sulara açılan Nihat Altınkaya, 70 kiloluk bir orkinos yakaladı. Altınkaya, kilosu 430 TL olan balıkla gurur pozu verdi.
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