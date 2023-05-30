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Niğde'de buğdayı kuraklığın ardından aşırı yağış da vurdu

Yıllardır kuraklıkla mücadele eden Niğde'de, bu yıl aşırı yağışlardan dolayı buğdaylarda görülen "pas hastalığı" yayılıyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkara, "İlimizde yağmur çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bu sefer de tarlalarda sarı pas hastalığı başladı. Önlem alınıp ilaçlanmazsa mahsuller tehlikeye girecektir" dedi

Giriş: 30.05.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde'de buğdayı kuraklığın ardından aşırı yağış vurdu - Güncel haberler
İHA

Niğde'de önceki yıllarda kuraklığın etkilediği tarladaki buğdayı şimdi de aşırı yağırlarla birlikte "pas hastalığı" vurdu.

Kent genelinde aşırı yağışlar nedeniyle nemlenen hava, tahıllarda "sarı pas" hastalığı tehlikesi başlattı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkara, "İlimizde yağmur çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bu sefer de tarlalarda sarı pas hastalığı başladı. Önlem alınıp ilaçlanmazsa mahsuller tehlikeye girecektir" dedi.

Sarı pas hastalığının yoğun olarak Çukurova bölgelerinde görüldüğünü ifade eden Özkara, şunları söyledi:

"Niğde'de çok görülmüyordu ama yoğun yağmur yağışı sonrası Niğde'de de sarı pas hastalığı görülmeye başlandı. Çiftçilerimizin tarlalarını gezip incelemeleri gerekiyor. Tarlalarında inceleme yapsınlar ve sarı pas ilacını bir an önce atsınlar tarlalarına. Atılmadığı takdirde ürün kaybı yaşanabilir. Her ne kadar Çukurova gibi nemli olan illerde görülse de Niğde'de de çok yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Bir defalık değil birkaç defa ilaçlamak gerekiyor. Dekarda 200-250 kilogram ürün kaybı yaşanabileceğini de hatırlatmak isterim."

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