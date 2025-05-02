Nicolas Cage'in oğlu evlendi
Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu Weston Cage, evlendi. Daha önce üç kez boşanan Weston Cage'in düğününe davalık olduğu annesi Christina Fulton katılmadı
Beş kez evlenen Nicolas Cage'in, Christina Fulton ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Weston Cage, dördüncü kez evlendi.
Nicolas Cage - Weston Cage
Babası gibi hızlı bir aşk hayatı olan Weston Cage, 35 yaşında dördüncü evliliğini Jennifer Alexa Canter ile yaptı. İki çocuk babası olan Weston Cage, nişanlandığını geçen yılın kasım ayında duyurmuştu.
Nicola Cage'in düğünde oğlunu yalnız bırakmadığı görüldü. Weston Cage'in davalık olduğu annesi Christina Fulton ise düğünde yoktu.
Weston Cage - Christina Fulton
Weston Cage'in adı geçen yıl annesi Christina Fulton'a şiddet uyguladığına dair haberlerle gündeme gelmişti. Fulton, ünlü oyuncuya ve oğulları Weston Cage’e dava açmıştı. Fulton, oğlunun kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederken, Cage’in bu durumu önlemede yetersiz kaldığını öne sürmüştü.