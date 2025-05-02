Beş kez evlenen Nicolas Cage'in, Christina Fulton ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Weston Cage, dördüncü kez evlendi.

REKLAM advertisement1 Nicolas Cage - Weston Cage Babası gibi hızlı bir aşk hayatı olan Weston Cage, 35 yaşında dördüncü evliliğini Jennifer Alexa Canter ile yaptı. İki çocuk babası olan Weston Cage, nişanlandığını geçen yılın kasım ayında duyurmuştu.

REKLAM Nicola Cage'in düğünde oğlunu yalnız bırakmadığı görüldü. Weston Cage'in davalık olduğu annesi Christina Fulton ise düğünde yoktu.

Weston Cage - Christina Fulton Weston Cage'in adı geçen yıl annesi Christina Fulton'a şiddet uyguladığına dair haberlerle gündeme gelmişti. Fulton, ünlü oyuncuya ve oğulları Weston Cage’e dava açmıştı. Fulton, oğlunun kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederken, Cage’in bu durumu önlemede yetersiz kaldığını öne sürmüştü.