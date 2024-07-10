Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicolas Cage 120 filminden sadece birini önerdi

        Nicolas Cage 120 filminden sadece birini önerdi

        'Leaving Las Vegas' adlı filmle Oscar ödülü kazanan kariyeri boyunca 120 civarı filme imza zatan Nicolas Cage, tek bir filmini tavsiye etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, The New Yorker'a verdiği röportajda; "Tek bir filminizi tavsiye etmeniz gerekseydi, bu hangi filmi olurdu?" sorusuna yanıt verdi.

          1983 yapımı 'Valley Girl'de çıkış yaptığı başrolden bu yana aralarında 'Yüz Yüze', 'Melekler Şehri', 'Savaş Tanrısı' ve '60 Saniye' gibi önemli yapımların da olduğu yaklaşık 120 filmde yer alan 60 yaşındaki Nicolas Cage, 2021 yapımı draması 'Pig'i önerdi.

        • 2

          Nicolas Cage, bir zamanlar ünlü bir şef olan ve çok sevdiği domuzunu çalan hırsızların peşine düşen umutsuz bir münzeviyi canlandırdığı, Michael Sarnoski imzalı filmini; "Benim için halk şarkısı gibi bir film. Çok sessiz, nazik bir film, ki bu da geçmişte canlandırdığım yüksek enerjili ve abartılı karakterler nedeniyle insanların benim deli olduğumu düşünmesinin tam tersi" şeklinde anlattı.

        • 3

          Nicolas Cage ayrıca; "Bence oyunculuk artık, en azından benim için, daha ilginç ve daha kişisel" ifadesini kullandı.

        • 4

          'Pig', Nicolas Cage'in kariyerindeki en iyi eleştiri alan filmi oldu. Sinema yazarlarının övgü dolu yorumları sayesinde film, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 97 puan almayı başarmıştı.

        • 5

          1996'da 'Leaving Las Vegas' adlı filmle Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu, Hollywood'da yapay zekâ kullanımıyla ilgili endişelerini de dile getirdi. Cage; "Beni bir bilgisayara koyup göz rengimi ve değişimimi eşleştirmeleri gerekiyor; bilmiyorum. Vücudumu çalacaklar ve dijital yapay zekâ aracılığıyla onunla istediklerini yapacaklar. Umarım yapay zekâ değildir. Yapay zekâdan çok korkuyorum. Bu konuda düşüncelerimi her zaman dile getiriyorum" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaat maliyetinde 14 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 14 aylık zirve
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Habertürk Anasayfa