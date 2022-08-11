Nick Cave & The Bad Seeds, akıllara ve ruhlara kazınan şarkılarını bu kez, İKSV’nin 50’nci yılına özel olarak, 21 Ağustos akşamı Parkorman’da söyleyecek. Konsere az bir süre kala biletleri tükenen kategoriler için sınırlı sayıda bilet satışa açıldı.
Nick Cave & The Bad Seeds, 2 Haziran’da başladığı, Primavera Sound, Rock Werchter gibi festivalleri ve Berlin, Oslo, Porto gibi şehirleri gezdiği Avrupa turnesi kapsamında, bu sefer 21 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 50’nci yılını kutlamaları kapsamında düzenlenen konser, Go Ons, We Are The Walkers ve Audi Türkiye’nin katkılarıyla Parkorman’da gerçekleşecek. Nick Cave & The Bad Seeds konseri öncesinde, Barcelona’da Primavera Sound’un yıldızları arasında gösterilen alternatif rock grubu Black Country, New Road sahnede olacak.
NICK CAVE KONSERİ DÜNYA BASININDA
“Nick Cave yakıp geçiyor.” Publico
“The Bad Seeds, tanışmalarından neredeyse 40 yıl sonra, çağdaş müziğin en büyük ve en güzel maceralarından biri olmaya devam ediyor.” Paris Match
“Yıllara meydan okuyan Bad Seeds'in eşlik ettiği Nick Cave'in varlığı, olağanüstü bir çekiciliğe sahipti. [...] İzleyiciyi repertuvarında çarpıcı bir tura çıkaran Cave, her zamanki gibi sıradanlıktan çok uzakta.” La Vanguardia
“Théâtre Antique'te ilk kez göründükten dokuz yıl sonra Lyon'a dönen Avustralyalı şarkıcı, dinleyicilerini bir vaiz gibi coşturdu.” Le Monde
EK KONTENJAN BİLETLERİ ŞİMDİ SATIŞTA
Biletler passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Gösterinin ikinci genel dönem bilet fiyatları 650 TL (Tam), 850 TL (Sahne Önü), 1.200 TL (Özel Platform) ve 1.500 TL (Özel Platform+Sahne Önü). Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini passo.com.tr %25 indirimle, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 indirimle alabiliyor.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle İKSV’nin bu yıl düzenlediği tüm etkinliklerde satışa çıkan 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet’e ise ilgi büyük oldu. 10 TL’lik biletler satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi.
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