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Newcastle United: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU

Newcastle United, Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir adım attı

Giriş: 02.04.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Newcastle United: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU
AA

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki mücadelede Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti.

Newcastle United, Willock'un 65 ve Wilson'ın 88. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

İki maç eksiği bulunan ekiplerden Newcastle United peş peşe 3. galibiyetini alırken, Manchester United son 3 maçında yalnızca bir puan toplayabildi.

Puanını 50'ye çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Manchester United ise 4. sıraya geriledi.

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