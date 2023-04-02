İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki mücadelede Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti.

Newcastle United, Willock'un 65 ve Wilson'ın 88. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

İki maç eksiği bulunan ekiplerden Newcastle United peş peşe 3. galibiyetini alırken, Manchester United son 3 maçında yalnızca bir puan toplayabildi.

Puanını 50'ye çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Manchester United ise 4. sıraya geriledi.