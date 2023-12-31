Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya New York'ta yeni yıl hazırlığı

        New York'ta yeni yıl hazırlığı

        2024'e sayılı saatler kalan New York'un ünlü Times Meydanı'nda gece yarısı yapılacak geri sayım öncesinde "Yılbaşı Küresi" (New Year's Eve Ball) test edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024'ü karşılamaya saatler kaldı. Yılbaşı kutlamalarından en renkli, ışıl ışıl anlara sahip New Yrok'ta ise hazırlıklar sürüyor.

        • 2

          New York'un ünlü Times Meydanı'nda her yıl gerçekleşen geleneksel geri sayım için prova yapıldı.

        • 3

          Meşhur New Year's Eve Ball (Yılbaşı Küresi), ünlü geri sayımdan önce test edildi.

        • 4

          Times Meydanı'nda ilk kez bu küreyle kutlama 1907'de gerçekleşti.

        • 5

          Buradaki kutlamalar dünyanın en büyük kutlamaları arasında yer alıyor.

        • 6
        • 7
        • 8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa