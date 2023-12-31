New York'ta yeni yıl hazırlığı
2024'e sayılı saatler kalan New York'un ünlü Times Meydanı'nda gece yarısı yapılacak geri sayım öncesinde "Yılbaşı Küresi" (New Year's Eve Ball) test edildi
- 1
2024'ü karşılamaya saatler kaldı. Yılbaşı kutlamalarından en renkli, ışıl ışıl anlara sahip New Yrok'ta ise hazırlıklar sürüyor.
- 2
New York'un ünlü Times Meydanı'nda her yıl gerçekleşen geleneksel geri sayım için prova yapıldı.
- 3
Meşhur New Year's Eve Ball (Yılbaşı Küresi), ünlü geri sayımdan önce test edildi.
-
- 4
Times Meydanı'nda ilk kez bu küreyle kutlama 1907'de gerçekleşti.
- 5
Buradaki kutlamalar dünyanın en büyük kutlamaları arasında yer alıyor.
- 6
-
- 7
- 8
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.