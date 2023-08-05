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        Haberler Dünya New York'ta arbede: Twitch yayıncısı gözaltına alındı

        New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede

        ABD'de New York'un Manhattan bölgesinde hediye dağıtımı etkinliğine katılanlar ile polis arasında arbede yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:41
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          Popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı'nı dolduran yüzlerce genç arasında tartışmalar yaşanması üzerine çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı.

        • 2

          İnternet üzerinden yayın yapan Twitch isimli içerik kanalındaki oyunlara katılabilme olanağı sunan oyun konsoluna sahip olmak isteyen kalabalık arasında bir süre sonra tartışma çıktı, bazıları ise polise saldırdı.

        • 3

          Polis, olayların daha fazla büyümesini engellemek için Union Meydanı Parkı'nda, çoğu 14-15 yaşındaki gençlerden oluşan gençlerin parkı terk etmesini istedi.

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          Polisin uyarısını dinlemeyen bazı gençler ve Twitch yayıncısı Cenat gözaltına alındı.

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          Söz konusu etkinlikte şans eseri kimse yaralanmazken bölgedeki trafik felç oldu.

        • 6

          Amazon.com, Inc'in yan kuruluşu Twitch, müzik yayınları, yaratıcı içerik, video oyunları ve e-spor müsabakalarına odaklanan içeriğe sahip olarak özellikle gençler tarafından yakından takip ediliyor.

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          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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