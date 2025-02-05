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        Haberler Gündem Eğitim Nevşehir'de okullar tatil edildi

        Nevşehir'de okullar tatil edildi

        Nevşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:01
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        Nevşehir'de okullar tatil edildi
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        Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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