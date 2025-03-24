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        Nevruz kutlamalarında 28 kişiye inceleme

        İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Nevruz kutlaması sırasında mevzuata uyulmadığı gerekçesiyle 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi

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        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 24.03.2025 - 01:07
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        Nevruz kutlamalarında 28 kişiye inceleme
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        İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki nevruz etkinliklerinde, yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve düzenleme komitesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, düzenleme komitesi tarafından 5 Mart'ta Valiliğe yapılan başvuruyla, 23 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması için izin talebinde bulunulduğu kaydedildi.

        Yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant-çadır kurulmaması, dergi-yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "23 Mart Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimiz yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur."

        Açıklamada, ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ederek, etkinlik alanında yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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