KUŞ UÇUŞU KONUSU NEDİR?

Netflix'te Kuş Uçuşu'nun konusuna dair belirtilen açıklama şu şekilde "Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?"