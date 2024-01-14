Netanyahu vazgeçmiyor: Aylar sürecek

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The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimince 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliğin kabinede oylanması öncesi Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki askeri varlığı ve savaş bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, "Bu savaşı yönetmemiz gerektiği açıkça ortada. Daha aylar sürecek. Bu nedenle bugün savaş bütçesini getiriyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ SAVAŞ BÜTÇESİ

İsrail Başbakanı, yeni savaş bütçesinde, geçen yıl kabul edilen ilk 2024 bütçesine oranla planlanandan çok daha büyük güvenlik harcamalarının yer aldığının altını çizdi.

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Söz konusu bütçe değişikliğinin bir gün içerisinde geçirilmesini istediğini belirten Netanyahu, "Ne kadar sürerse sürsün burada oturmaya hazırım, mümkünse bu gece bu işi bitireceğiz." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaneler, okullar, camiler ve kiliseleri de hedef aldığı yakın tarihin en yıkıcı ve kanlı saldırılarının üzerinden 100 gün geçerken, savaş suçlarını içeren saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli öldürüldü, en az 60 bin kişi yaralandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.