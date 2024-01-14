Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları

UĞUR MELEKE: Serdar Topraktepe yönetimindeki Hatay-Kasımpaşa-Rize maçlarının bir özelliği de hücumdaki ana planın Semih olmasıydı. Bu maçta da Beşiktaş’ın kalbiydi-beyniydi, her şeyiydi Semih. Siyah beyazlıların neredeyse tüm hücumları Semih-Rashica ile kanatlardan geldi. İlk devrede kenar ortalarında zaman zaman Emre Bilgin’in deneyimsizliğinin katkısıyla pozisyonlar buldular. İkinci yarıda 45-65 arasındaysa takımı da aldılar arkalarına. İkinci devrenin başında tutum değiştiren, daha fazla isteyen ve daha çok ısıran bir Beşiktaş vardı sahada. Bu da Semih’le Rashica’nın daha fazla topla buluşmalarını, 20 dakika sonunda da tabelaya iki gol yazmalarını sağladı.