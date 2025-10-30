Habertürk
        Netanyahu, MOSSAD'ı ele geçirmeye hazırlanıyor | Dış Haberler

        Netanyahu, MOSSAD’ı ele geçirmeye hazırlanıyor

        İsrail Başbakanı Binyamain Netanyahu'nun Askerî Sekreteri Roman Hofman, İsrail gizli servisi Mossad'ın başkanlığı için en güçlü aday olarak ön plana çıkıyor. Netanyahu'nun istihbaratı bu durumda tamamen ele geçireceği ifade ediliyor. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 30.10.2025 - 20:57 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:58
        Netanyahu, MOSSAD'ı ele geçirmeye hazırlanıyor
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Askerî Sekreteri Roman Hofman, yeni Mossad Başkanı olmaya en güçlü aday olarak konuşuluyor. Netanyahu’nun istihbaratı bu durumda tamamen ele geçireceği belirtiliyor

        İsrail güvenlik çevrelerinde dikkat çeken bir gelişmeye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun askerî sekreteri Tümgeneral Roman Hofman, ülkenin dış istihbarat servisi Mossad’ın yeni başkanlığı için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

        İsrail’de genellikle dört yıllık bir görev süresine sahip olan Mossad başkanlığı, gerektiğinde bir yıl daha uzatılabiliyor. Mevcut başkan David Barnea’nın görev süresi 1 Haziran 2025’te sona erecekti; ancak süresi fiilen uzatıldı. Barnea, dört yıldır yürüttüğü görevin ardından koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

        1976’da Belarus’un Mozyr kentinde doğan Hofman, 1990 yılında ailesiyle birlikte İsrail’e göç etti. İsrail ordusunda önemli kademelerde görev alan Hofman, 75’inci Tabur Komutanlığı, Gush Etzion Bölge Tugayı ve 7’nci Zırhlı Tugay komutanlığı gibi stratejik görevlerde bulundu. Mayıs 2024’te Netanyahu’nun askerî sekreteri olarak atanmasıyla birlikte başbakanın en güvendiği isimlerden biri hâline geldi.

        Bu gelişme, İsrail istihbarat yapılanmasında önemli bir politik hamle olarak değerlendiriliyor. Netanyahu’nun güvenlik kurumlarında yakın çalışma arkadaşlarını kilit pozisyonlara getirme eğilimi, muhalefet tarafından “güç yoğunlaştırma” stratejisi olarak yorumlanıyor.

