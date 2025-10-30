Netanyahu, MOSSAD’ı ele geçirmeye hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Askerî Sekreteri Roman Hofman, yeni Mossad Başkanı olmaya en güçlü aday olarak konuşuluyor. Netanyahu’nun istihbaratı bu durumda tamamen ele geçireceği belirtiliyor

İsrail güvenlik çevrelerinde dikkat çeken bir gelişmeye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun askerî sekreteri Tümgeneral Roman Hofman, ülkenin dış istihbarat servisi Mossad’ın yeni başkanlığı için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

İsrail’de genellikle dört yıllık bir görev süresine sahip olan Mossad başkanlığı, gerektiğinde bir yıl daha uzatılabiliyor. Mevcut başkan David Barnea’nın görev süresi 1 Haziran 2025’te sona erecekti; ancak süresi fiilen uzatıldı. Barnea, dört yıldır yürüttüğü görevin ardından koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

1976’da Belarus’un Mozyr kentinde doğan Hofman, 1990 yılında ailesiyle birlikte İsrail’e göç etti. İsrail ordusunda önemli kademelerde görev alan Hofman, 75’inci Tabur Komutanlığı, Gush Etzion Bölge Tugayı ve 7’nci Zırhlı Tugay komutanlığı gibi stratejik görevlerde bulundu. Mayıs 2024’te Netanyahu’nun askerî sekreteri olarak atanmasıyla birlikte başbakanın en güvendiği isimlerden biri hâline geldi.

Bu gelişme, İsrail istihbarat yapılanmasında önemli bir politik hamle olarak değerlendiriliyor. Netanyahu’nun güvenlik kurumlarında yakın çalışma arkadaşlarını kilit pozisyonlara getirme eğilimi, muhalefet tarafından “güç yoğunlaştırma” stratejisi olarak yorumlanıyor.