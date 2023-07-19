Nesrin Cavadzade'nin Bodrum tatili sürüyor
Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı. Ardından denizden çıkan ünlü oyuncu güneşlendi
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Geçtiğimiz hafta bir etkinlik için Bodrum, Torbalı'ya giden Nesrin Cavadzade'nin tatili sürüyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.
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Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı.
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