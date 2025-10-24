Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neşe Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

        Neşe Aksoy yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema sanatçısı Neşe Aksoy, Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:27 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy, akciğer kanserine yenik düşerek, 62 yaşında İzmir'de hayata veda etmişti.

        Neşe Aksoy'un cenaze namazı, İzmir Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vaktine müteakip kılındı. Cenazeye; Neşe Aksoy'un kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper Dal ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası Aksoy’un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        NEŞE AKSOY HAKKINDA

        1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy; başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle başarılı kariyer edindi.

        REKLAM

        Neşe Aksoy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını belirterek şu ifadelerde bulunmuştu: On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim.

        Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM - SAN Vakfı'nın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.

        Neşe Aksoy'un en büyük isteklerinden biri Türk sinemasının doğum günü olarak kabul edilen 14 Kasım'da bir sergi açmaktı. Ne yazık ki bu isteğini yerine getirmeye ömrü vefa etmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Neşe Aksoy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Habertürk Anasayfa