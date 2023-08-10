Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Deplasmanda oynayacağı mücadeleden avantajla dönmek isteyen siyah-beyazlılar mutlak galibiyet peşinde. Peki Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Peki Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
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Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
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Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
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EKSİKLER
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
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BU TURA NASIL GELDİLER?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.
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3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
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Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.
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Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.
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Mert Günok
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Rosier
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Amartey
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Omar Colley
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Umut Meraş
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Onur Bulut
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Salih Uçan
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Amir Hadžiahmetović
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Gedson Fernandes
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Muleka
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Aboubakar
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