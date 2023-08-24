Neden her insan farklı göz rengine sahip?
Hepimiz farklı göz renklerine sahibiz. Bu çeşitlilik, pigmentasyonla ilgilidir ve aslında kahverengi tonları göz renginin sağlıklı bir gen ile oluştuğu anlamına gelir; diğer renkler farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkar.
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Dünya genelinde; mavi, kahverengi, yeşil, ela ve siyah gibi farklı göz rengi çeşitleri var. Bu genetik renkliliğin kaynağı tam olarak nedir?
Gözlere rengi veren bölgeye iris denir. Gözbebeğini çevreleyen bu halka, kişiden kişiye değişen düzeylerde melanin (saç ve göz renginden sorumlu pigment) içerir.
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Göz rengi tamamen genetiktir. Hiçbir dış faktör tarafından belirlenemez. Renk, kişinin sistemindeki melanin seviyesine göre belirlenir.
Çeşitli tonlardaki kahverengi gözler açık ara en yaygın olanıdır ancak mavi gözler daha nadir görülür çünkü aslında gözde mavi pigment yoktur. Mavi gözler, temelde melanin yokluğundan kaynaklanan, genetik bir mutasyondur.
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Eğer kişinin vücudunda melanin az bir oranda varsa gözler yeşil rengini alır. Dünyada çok nadir görülen kırmızı ve mor gözler de melanin eksikliğinden ortaya çıkar.
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Bazen bebekler, zamanla farklı bir renge dönüşen mavi veya gri gözlerle doğar. Tıpkı bazı çocukların platin sarısı saçlarının, yetişkinlikte kahverengiye dönmesi gibi, gözlerdeki hücrelerin de melanin üretmesi zaman alabilir. Işığa maruz kalmak melanin üretimini tetikleyebilir ve üretim, ışığa maruz kalana kadar gerçekleşemez.
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Son yıllarda bilim insanları, göz renginin yalnızca tek bir gen tarafından değil, birlikte çalışan 16 gen tarafından da kontrol edildiğini keşfetti. Bu genlerin herhangi birinde yapılan küçük değişiklikler farklı bir göz rengine yol açabilir. Bu nedenle; anne babanın göz renginden yola çıkarak, doğacak bir çocuğun göz rengi kesin olarak bilinemez.
Kaynak: Redmond Eye Doctors, Complete Eye Care Of Medina