Son yıllarda bilim insanları, göz renginin yalnızca tek bir gen tarafından değil, birlikte çalışan 16 gen tarafından da kontrol edildiğini keşfetti. Bu genlerin herhangi birinde yapılan küçük değişiklikler farklı bir göz rengine yol açabilir. Bu nedenle; anne babanın göz renginden yola çıkarak, doğacak bir çocuğun göz rengi kesin olarak bilinemez.

Kaynak: Redmond Eye Doctors, Complete Eye Care Of Medina