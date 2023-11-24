Neden bazı ağaçların kökleri yüzeyde olur?

Hayat zorlaştığında kökler kolay seçeneği tercih eder, yüzeye yakın kalır ve ağaçtan çok uzağa yayılır. Kuraklık koşulları aynı zamanda bazı ağaçların sığ kök sistemlerine sahip olmasına neden olabilir, böylece yüzeye daha yakın olarak yağış toplamayı en üst düzeye çıkarabilirler.

Kaynak: Science Focus