Neden bazı ağaçların kökleri yüzeyde olur?
Ağaç köklerinin yer altında olması daha beklendik bir durumken; çoğu zaman kökler, ağacın çevresine yayılır. Bunun en basit açıklaması; ağacın yaşamak için basit bir tercih yapmasıdır.
- 1
Birçok ağacın kökü, yer altında değil; yer üstünde, geniş bir mesafede büyür. Köklerin bu ilginç büyüme şekli biraz karıştırıcı olabilir. Peki, neden böyle oluyor?
Ağaç köklerinin, toprak gözenekleri adı verilen yer altı ceplerinde tutulan suya ve oksijene erişmesi gerekir.
- 2
İdeal toprak ve nem koşullarında ağaçlar çok derinlere kök salabilir. Ancak koşullar genellikle idealden daha düşüktür; taşlar, ana kaya veya yoğun toprak, kökleri aşağı doğru giderken fiziksel olarak durdurur ve aynı zamanda oksijen seviyelerini azaltır.
- 3
Hayat zorlaştığında kökler kolay seçeneği tercih eder, yüzeye yakın kalır ve ağaçtan çok uzağa yayılır. Kuraklık koşulları aynı zamanda bazı ağaçların sığ kök sistemlerine sahip olmasına neden olabilir, böylece yüzeye daha yakın olarak yağış toplamayı en üst düzeye çıkarabilirler.
Kaynak: Science Focus
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