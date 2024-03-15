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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Boston Celtics, play-offları garantileyen ilk takım oldu - Basketbol Haberleri

        NBA'de Boston Celtics, play-offları garantileyen ilk takım oldu

        NBA'de play-offları garantileyen ilk takım, Phoenix Suns'ı yenen Boston Celtics oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:40
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        Boston play-offları garantiledi!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Phoenix Suns'ı 127-112 yenerek play-off'lara kalmayı garantiledi.

        NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jaylen Brown'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle ön plana çıktığı mücadelede Suns'ı mağlup ederek 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.

        Celtics'te Jayson Tatum 26 ve Al Horford 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Devin Booker 23, Bradley Beal 22, Kevin Durant ve Grayson Allen 20'şer sayıyla oynadı.

        CLIPPERS, BULLS DEPLASMANINDA KAZANDI

        Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 126-111 yendi.

        Bu sezon 42. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Paul George 28, Kawhi Leonard 27, Norman Powell 18 ve Bones Hyland 17 sayı üretti.

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        Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 21, Nikola Vucevic'in 19 ve Alex Caruso'nun 17 sayısı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi. Onuralp Bitim ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 asistle tamamladı.

        SONUÇLAR

        Boston Celtics-Phoenix Suns: 127-112

        Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 114-105

        Houston Rockets-Washington Wizards: 135-119

        Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 111-126

        Portland Trail Blazers-New York Knicks: 93-105

        Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 126-119

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