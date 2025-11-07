Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde NBA Phoenix Suns, sahasında Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-102 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de Suns, Clippers'ı yendi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de bugün tek maç oynandı. Mortgage Matchup Center'daki karşılaşmada Suns, Clippers'ı 13 sayı farkla yendi.

        Suns'da Mark Williams 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Grayson Allen 18 ve Royce O'Neale 17 sayıyla oynadı.

        Clippers'da Ivica Zubac, 23 sayı ve 11 ribauntla " double-double" ve Cam Christie ise 17 sayı kaydetti.

        Los Angeles Clippers, 8. maçta 5. mağlubiyetini alırken Phoenix Suns, 9. maçında 4. galibiyetini kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Habertürk Anasayfa