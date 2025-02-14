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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA All-Star'da sahne alacak basketbolcular rekorlara doymuyor! - Basketbol Haberleri

        NBA All-Star'da sahne alacak basketbolcular rekorlara doymuyor!

        NBA 2025 All-Star organizasyonunda sahne alacak oyuncuların sezon performansları dikkati çekiyor. NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde bu sezon bulduğu sayılarla 41 bin barajını aştı. 23 yaşındaki Anthony Edwards, NBA'de 1000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu. NBA takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:28
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonunda sahne alacak oyuncuların sezon performansları dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansının (AA) NBA All-Star'la ilgili hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, organizasyonda yer alacak basketbolcuların bu sezon ortaya koyduğu performanslar ele alındı.

        LeBron James, James Harden, Nikola Jokic, Kevin Durant gibi All-Star oyuncuları, bu sezon da yeni rekorlara imza attı.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

        NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

        NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith, 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçti ve üç All-Star takımı oluşturdu.

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        Organizasyonda mücadele edecek 4. ekip olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında 15 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç karşılaşmalık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek. "Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde şampiyon olan takım, NBA All-Star karşılaşmasına katılmaya hak kazanacak ve Candace Takımı'nda yer alacak.

        NBA All-Star takımlarındaki oyuncuların sezon ortalamaları şu şekilde:

        SHAQ TAKIMI

        NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde bu sezon bulduğu sayılarla 41 bin barajını aştı.

        James, NBA tarihinde normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.

        Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu, 21. kez All-Star'a seçilerek de rekor kırdı.

        40 yaşındaki LeBron James, bu sezon Golden State Warriors'ı 120-112 mağlup ettikleri maçta 42 sayı kaydederek bir başka alanda tarihe geçti.

        James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

        LeBron James, Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu ünvanını da elde etti.

        HARDEN,DURANT VE CURRY

        Los Angeles Clippers'ın ABD'li oyuncusu James Harden, NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu oldu.

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        James Harden, NBA tarihinde üç sayılık atışlarda da en çok isabet kaydeden ikinci isim konumunda.

        Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını geçen 8. oyuncu oldu.

        Tüm zamanların en iyi şutörleri arasında gösterilen Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry ise üç sayılık atışlarda 4 bin barajına yaklaşırken listenin başında yer alıyor.

        Shaq Takımı oyuncularının sezon ortalamaları şu şekilde:

        Oyuncu Sayı Ribaunt Asist
        LeBron James 24,3 7,7 9
        Stephen Curry 23,4 4,5 6,1
        Kyrie Irving 24,6 4,8 4,8
        Jayson Tatum 27 8,7 5,6
        Kevin Durant 27,3 6 4,2
        Damian Lillard 25,8 4,7 7,5
        James Harden 21,5 5,8 8,6
        Jaylen Brown 22,9 6 4,8

        KENNY TAKIMI

        23 yaşındaki Anthony Edwards, NBA'de 1000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu.

        Edwards, NBA'de bu sezon 27,5 sayı, 5,8 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları ile oynuyor.

        Kenny Takımı'nda yer alan Jalen Brunson 26,1, Cade Cunningham ise 25,4 sayı ortalamalarına sahip durumda.

        Kenny Takımı oyuncularının sezon ortalamaları şu şekilde:

        Oyuncu Sayı Ribaunt Asist
        Anthony Edwards 27,5 5,8 4,5
        Jalen Brunson 26,1 2,8 7,5
        Jaren Jackson 23 6 2,2
        Jalen Williams 21 5,5 5,1
        Darius Garland 21,6 2,5 6,7
        Evan Mobley 18,5 9,1 3
        Cade Cunningham 25,4 6,3 9,4
        Tyler Herro 23,9 5,5 5,5

        CHUCK TAKIMI

        NBA takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu.

        Milli basketbolcu, 2007'de All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un ardından bunu başaran 2. Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

        NBA'de 2021 yılından beri oynayan 22 yaşındaki Alperen, bu sezon maç başına 18,8 sayı, 10,5 ribaunt ve 4,9 asist ortalamalarıyla Rockets'ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

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        Rockets, Alperen Şengün'ün de katkılarıyla şu anda Batı Konferansı'nda 4. sırada bulunuyor.

        EN ÇOK TRIPLE DOUBLE YAPAN İSİM JOKIC

        Nikola Jokic, NBA'de bu sezon şu ana kadar 29,8 sayı, 12,6 ribaunt ve 10,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

        NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan basketbolcu olmayı başaran Jokic, 25 kez bu performansı ortaya koydu.

        Ligde bu sezon 30 sayı üstü ortalamasıyla oynayan tek All-Star oyuncusu ise Shai Gilgeous-Alexander oldu. Yıldız basketbolcu, maç başına 32,5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

        Chuck Takımı oyuncularının sezon ortalamaları şu şekilde:

        Oyuncu Sayı Ribaunt Asist
        Nikola Jokic 29,8 12,6 10,2
        Trae Young 23,7 3,2 11,5
        Shai Gilgeous-Alexander 32,5 5,1 6,1
        Victor Wembanyama 24,3 11 3,7
        Pascal Siakam 20,7 7,3 3,4
        Alperen Şengün 18,8 10,5 4,9
        Karl-Anthony Towns 24,7 13,4 3,3
        Donovan Mitchell 23,9 4,4 4,8
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