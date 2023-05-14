Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Nazilli’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 14.05.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Nazilli’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
İHA

Edinilen bilgiye göre olay 16.00 sıralarında meydana geldi. Ödemiş istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde bulunan Nevzat Arslan idaresindeki 09 NT 039 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole devrildi.

Taklalar atarak yaklaşık 40 metre yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü Nevzat Arslan ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan İlhami Çevir’in hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazelerin otopsileri yapılmak üzere Nazilli Devlet hastanesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.