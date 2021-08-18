Naz Elmas: Bu ilgi karşısında çok mutlu oldum - Magazin haberleri

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Oyuncu Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Elmas, bir anda sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle Arap kökenli hayranlarının yoğun ilgisi karşısında hem mutlu olan, hem de şaşıran oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.





Naz Elmas, "Açıkçası bu kadar ilgiyi ben de beklemiyordum. Bildiğiniz gibi özellikle Türk dizileri yurt dışında büyük beğeniyle izleniyor. Açıkçası bu ilgi karşısında ben de çok mutlu oldum." açıklamasında bulundu.