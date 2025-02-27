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        Haberler Bilgi Magazin Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

        Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

        Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Pek çok yapımda rol alan Naşit Özcan'ın en son yoğun bakıma alındığı duyuruldu. Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi tiyatro alanında çalışan Özcan'ın ödülleride bulunuyor. İşte Naşit Özcan hayatı ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:12
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          Naşit Özcan hayatıyla günün en çok aratılan isimleri arasında yer aldı. 68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Peki Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan kimdir?

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          NAŞİT ÖZCAN SAĞLIK DURUMU

          Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

          Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.

          NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

          Necip Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı. 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.

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          1988'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve pek çok oyunda rol üstlendi. 1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.

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