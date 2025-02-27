Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

NAŞİT ÖZCAN SAĞLIK DURUMU

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı. 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.