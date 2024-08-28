Adalet Bakanı Tunç'tan kritik açıklama: Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sonuca çok yaklaşıldığını belirterek, bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ı aramak için bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Peki, Narin bulundu mu? İşte kayıp Narin olayında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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Türkiye kayıp Narin'i arıyor... Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde kurstan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Narin'i arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Narin’i adım adım, dakika dakika takip ettiklerini dile getirerek; “Narin’i bulmaya çok az kaldı” ifadelerini kullandı. İşte kayıp Narin olayında son durum...
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NARİN BULUNDU MU?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
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NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAÇIRILDI MI?
Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.
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22 AĞUSTOS'TA TERLİĞİ BULUNMUŞTU
Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.
Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.
BİR TERLİK DAHA BULUNDU; NUMARASI UYUŞMADI
Güran'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki derede dün başlatılan çalışmalarda su debisi düşürüldü. Bölgede yapılan aramalarda bir çocuk terliği bulundu. Aile ile yapılan görüşmede terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğu belirtildi. Terlik incelemeye alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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SERBEST BIRAKILDI
İHA'nın haberine göre de gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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EN SON YER ALTI CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI
Diyarbakır Bağlar'da yedi gün önce kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, olaya ilişkin 130 kişinin ifadesine başvururken gelen ihbar üzerine yer altı görüntülemesi yapıldı.
Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.
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1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.
Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir.
Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır." açıklamasında bulundu.
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AĞABEY İÇİN DNA TESTİ
Habertürk TV'nin verdiği bilgiye göre Narin'in ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı. Ağabeyin kolunda ısırık izi olduğu, bu izin Narin'e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA izleri Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi
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"SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK"
İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahıs sorgulanmıştır. 16 plaka tanıma sistemi (PTS) noktası ile 78 kamera incelenmiş, 8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesi alınmıştır. Şu anda çember çok daraldı. Deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştı" dedi.
DHA'nın haberine göre olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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9 BİN 300 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.
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BABA ARİF GÜRAN: ÜMİTLİYİM, KIZIMI GETİRECEKLER
Narin Güran'ın babası Arif Güran, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım’ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, “Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında. İlk gün bana dedi ki; ‘Arif senin kızını bulacağım.’ Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok. Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma. Biz de umutluyuz. Biz umutlu olduğumuz zaman, jandarma bizi görüyor ve onlar bizden daha fazla umutlu oluyor, daha da gayret ediyorlar. Yani jandarma ve AFAD’ın da burada hakkı ödenmez. Bazı komutanlarımız burada gece sabaha kadar ayakta. Yemeden, içmeden, uyumadan bir mücadele veriyorlar. Ben sabahtan akşama kadar ellerini öpsem, başıma koysam, onların hakkını ödeyemem. Rabbim devletin eksikliğini vermesin” dedi.
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"HERKESİN İFADESİ ALINIYOR"
DHA'nın haberine göre asılsız ihbar ve şikayetlerin kendilerini üzdüğünü belirten Güran; “Eşim şu an o da benim gibi uyumuyor, içmiyor. Tabii o benden daha beter, ben bir babayım O bir annedir. Bazı kanallar, bir kulaklık kulağına koyup sesi almadan, yanlış kelimeleri yanlış sarf ederek onu da rahatsız etmesinler. Çünkü bir anayı yormak iyi bir şey değil. Herkesin ifadesi alınıyor. Zannetmesinler ki sadece bu köydekilerin değil, annenin, babanın, kardeşinin, herkesin ifadesi alınıyor. Burada kim suçluysa fark etmez. Ama böyle yalan iftira ile böyle konuşmaların yapılmamasını istiyorum” diye konuştu.
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