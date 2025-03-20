Napoli'den Mertens'e fahri vatandaşlık!

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Napoli Belediyesi tarafından onurlandırılacak. Napoli, 6 Haziran'da Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verecek.

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"HARİKA BİR GEÇMİŞİ VAR"

Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi kararı Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi tarafından 3 yıl önce verilmişti ancak organizasyon sürekli ertelendi. Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi için destekçilerden biri olan Napoli Meclis Üyesi Salvatore Flocco, "Karar çok eski ama nihayet doğru zamanı bulduk. Mertens'in Napoli ile harika bir geçmişi var." dedi. Yine kararın destekçilerinden biri olan Nino Simeone de, "Napoli'nin tüm zamanlarının en çok atan oyuncusunun takdir edilmesi şarttı." diye konuştu.