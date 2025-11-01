Napoli: 0 - Como: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Napoli, evinde Como'yla 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşayan Napoli, haftayı 22 puanla tamamladı. 26. dakikada Alvaro Morata ile penaltı kaçıran Como ise puanını 17'ye çıkardı.
Giriş: 01.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:38
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Napoli, Como'yu konuk etti. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Konuk ekipte forma giyen Alvaro Morata, 26. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 22'ye, Como ise 17'ye yükseltti.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Bologna'ya konuk olacak. Como, Cagliari'yi ağırlayacak.
