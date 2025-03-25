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        Haberler Dünyadan Naomi Watts'a galada aile boyu destek - magazin haberleri

        Naomi Watts'a galada aile boyu destek

        Naomi Watts, yeni filmi 'The Friend'in galasına eşi Billy Crudup ve 16 yaşındaki kızı Kai ile katıldı. Watts'ın boyunu aşan ve modellik dünyasına geçtiğimiz haftalarda adım adan kızı, galanın en dikkat çeken yüzü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:00
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        Naomi Watts, yeni filminin galasına aile boyu katılım gösterdi. Oscar adayı ünlü oyuncunun yeni filmi 'The Friend'in galasında eşi Billy Crudup ve 16 yaşındaki kızı daughter Kai Schreiber de yanındaydı.

        Naomi Watts'ın 11 yıllık ilişki yaşadığı Liev Schreiber'den Kai Schreiber'in yanı sıra 18 yaşında Sasha Schreiber adında bir de oğlu var. Watts ile şimdiki eşi Billy Crudup, ilişkilerine 2017'de başladı ve 2023'te evlendi.

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        New York'ta yapılan galada kırmızı halıda neşeli pozlar veren Naomi Watts'a, filmde rol alan Bing adlı köpek de eşlik etti. Galaya Watts'ın rol arkadaşları Bill Murray, Sarah Pidgeon, Constance Wu, Noma Dumezweni, Felix Solis, Owen Teague, Carla Gugino ve Josh Pais de katıldı.

        Çok satan kitaba dayandırılarak beyazperdeye uyarlanan 'The Friend' filminde, yazar ve öğretmen Iris'in (Naomi Watts) rahat ve yalnız New York hayatı, en yakın arkadaşı (Bill Murray) ona 70 kiloluk Alman çoban köpeği Apollo'yu bıraktıktan sonra altüst olur. Bu durum, mobilyaların parçalanmasından tahliye ihbarlarına ve daha varoluşsal sorunlara kadar bir dizi sorun yaratır. Beklenmedik şekilde kendini Apollo'ya bağlanmış şekilde bulan Iris, geçmişiyle ve iç dünyasıyla yüzleşmeye başlar.

        Naomi Watts, Ekim 2024'te 62'nci New York Film Festivali kırmızı halısına oğlu Sasha ile katılmıştı.

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