Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Namibya'dan ABD, İngiltere ve Almanya da dahil 33 ülkeye vize zorunluluğu | Dış Haberler

        Namibya'dan ABD, İngiltere ve Almanya da dahil 33 ülkeye vize zorunluluğu

        Güney Afrika ülkesi Namibya, aralarında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı 33 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 01:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 ülkeye vize zorunluluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Namibya İçişleri Bakan Yardımcısı Lucia Witbooi, basına yaptığı açıklamada, Namibya'nın ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Avusturya, İrlanda, Avustralya, Japonya, Hollanda, Brezilya ve Azerbaycan'ın da yer aldığı 33 ülke vatandaşlarına vize zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

        Witbooi, vize zorunluluğunun 1 Nisan 2025 yılından itibaren uygulanacağını bildirdi.

        Bu ülkelerin tamamının hali hazırda Namibya vatandaşlarına vize uyguladığını kaydeden Witbooi, "Namibya'nın 33 yıldır vize serbestisi tanıdığı birçok ülke iyi niyetimize henüz bir karşılık vermedi. İyi niyetimizin neden görmezden gelindiği ise bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birini teşkil eden turizm sektörü temsilcileri, hükümetin bu kararını tepkiyle karşıladı.

        REKLAM

        Namib Çölü ve Etosha Ulusal Parkı gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Namibya, çoğunlukla Batı ülkelerinden turistler tarafından ziyaret ediliyor.

        Türkiye ile Namibya halihazırda karşılıklı olarak vize zorunluluğu uyguluyor.

        Öte yandan, yeni düzenlemeyle birlikte vize başvuru ücreti, Namibya dolarının güncel kur karşılığı ile 65 dolardan 86 dolara yükseliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Namibya
        #vize
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Cenazeler 5 gün sonra indirildi
        Cenazeler 5 gün sonra indirildi
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa