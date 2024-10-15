Mutlu Kaya, kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için şarkı yaptı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurulan şarkıcı Mutlu Kaya, ağır yaralandı.

Sibel Can'ın veliahttı ilan ettiği Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi verdi. Kaya, yeniden ayağa kalmak için yoğun bir tedavi süreci geçirirken 22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın ölümüyle sarsıldı.

Tedavisi süresince yanından bir an olsun ayrılmayan ablasını da evinde erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu kaybeden Mutlu Kaya adeta hayata küstü.

Tedavisine ara veren Kaya, kendisini eve kapattı.

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Haberlerde gördüğü, kaçırılan, öldürülen, tehdit edilen kadınlar ve kız çocuklarının yaşam öykülerinden etkilenen Kaya, yeniden ayağa kalkıp kadınların sesi olmaya karar verdi.

Özel bir klinikte refleksoloji (insan vücudundaki organların, el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına bası uygulanarak, çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek tedavi sağlanan tamamlayıcı tıp metodu) tedavisine başlayan Kaya, şiddet mağduru kadınlar için müzik hocası Emrah Cebe'nin desteğiyle "Diriliş" adıyla şarkı yazıp, besteledi.

Şiddet mağdurlarının yaşadığı duyguları anlatan şarkısına Diyarbakır'ın farklı tarihi mekanlarında klip çeken Kaya'nın şarkısı, dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

YÜRÜYÜŞ EGZERSİZLERİ YAPIYOR

Ergani ilçesinden haftanın belirli günlerinde Diyarbakır'daki kliniğe gelen Kaya'ya, Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş tarafından tedavi uygulanıyor.

Yürüyüş egzersizleri yapan Kaya, bu sırada sahnede son söylediği "Heveslik eyledim" adlı şarkıyı söyleyerek motivasyonunu artırıyor.

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"ABLAM ÖLDÜRÜLDÜ, KENDİMİ KAYBETTİM"

Mutlu Kaya, 2015'te başından vurulduğunu, uzun süre yoğun bakımda kaldığını, defalarca kalbinin durduğunu, doktorların kendisi için yaşamasının mucize dediğini ancak her şeye rağmen direndiğini ve ölmediğini söyledi.

Vurulduktan sonra 5 yıl boyunca ayağa kalkmak, yeniden şarkı söylemek için mücadele ettiği anlatan Kaya, "Dilek ablam sürekli yanımdaydı, beni sırtında taşıyordu. O öldükten sonra ben de sanki mezarın altındaydım, nefes alamıyordum. Öncesinde çok iyi gidiyordum, iyileşiyordum. Artık eski mutlu oluyordum ki ablam öldürüldü. Sonrasında ben kendimi kaybettim." dedi.

"PES ETMEYE HAKKIM YOKTU"

Sonra mücadele etmeye karar verdiğini anlatan Kaya, "Ayağa kalkmam, kadınlar için mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Pes etmeye hakkım yoktu. Pes etseydim öldürülen ve benim gibi mağdur olan kadınlara haksızlık olacaktı" diye konuştu.