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        Haberler Dünya Elon Musk: Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl en akıllı insandan daha akıllı olacak

        Elon Musk: Yapay zeka muhtemelen gelecek yıl en akıllı insandan daha akıllı olacak

        Teknoloji milyarderi Elon Musk, yapay zeka teknolojisini geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Musk, yapay zekanın kısa zamanda insan zekasını geride bırakacağını iddia etti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 09.04.2024 - 00:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 00:32
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        Musk'tan çarpıcı yapay zeka iddiası
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        Tesla, SpaceX ve X'in patronu olan Elon Musk, en akıllı insandan daha akıllı yapay zekanın bir ya da iki sene içinde geliştirileceğini öngördüğünü söyledi.

        Musk, X'te bugün yayımlanan röportajda yaptığı açıklamada “yapay genel zeka”nın, muhtemelen 2025 veya 2026'da “en akıllı insandan daha akıllı” olacağını ifade etti.

        Bir insanın anlayabileceği ve yapabileceği bütün işleri gerçekleştirebilecek seviyede, kendi kendine öğretme yeteneğine sahip yazılımlara ve bu yazılımları geliştirme çalışmalarına “yapay genel zeka” deniyor.

        Teknoloji milyarderi, gelişmiş çip eksikliğinin yapay zeka botu Grok'un yeni versiyonunun gelişimini engellediğini de kaydetti.

        Musk, elektrik tedarikinin gelecek bir veya iki yıl içinde yapay zeka gelişiminde çok önem arz edeceğini savundu.

        Elektrikli araç sektörüne de değinen ünlü işinsanı, Çinli şirketlerin Tesla'nın en önemli rakibi olduğunu belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #Yapay Zeka
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