Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Muş'ta arazi kavgası cinayetle bitti

Muş'ta iki aile arasındaki arazi kavgasında cinayet

Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir genç hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

Giriş: 09.12.2022 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Muş'ta arazi kavgası cinayetle bitti
AA

Muş'ta iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde yaşayan Yunusoğlu ve Adanur aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Daha sonra merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde karşılan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 21 yaşındaki Doğan Yunusoğlu hayatını kaybetti, iki aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.