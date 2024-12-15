Murat Evgin, dünya yıldızlarıyla aynı listede

Murat Evgin, 'Elif' dizisinin başrol oyuncusu Isabella Damla Güvenilir ile birlikte yeniden seslendirdiği 'Feliz Navidad a Todos' ile dünya yıldızlarıyla aynı listede yerini aldı.

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'Feliz Navidad a Todos'un sözü, müziği ve düzenlemesinde imzası olan Murat Evin, Kolombiya’nın en eski gazetesi El Espectador platformunun yaptığı haberde, şarkıları aynı dönemde yayınlanan, Shakira (Florecer), Thalia (Velitas) gibi dünya yıldızlarıyla aynı listede yer aldı.