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        Haberler Müzik Murat Evgin, dünya yıldızlarıyla aynı listede

        Murat Evgin, dünya yıldızlarıyla aynı listede

        Murat Evgin, İspanyol ve Latin hayranları için yaptığı İspanyolca yeni yıl şarkısı 'Feliz Navidad a Todos' ile dünya yıldızlarıyla aynı listede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:30
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        Dünya yıldızlarıyla aynı listede
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        Murat Evgin, 'Elif' dizisinin başrol oyuncusu Isabella Damla Güvenilir ile birlikte yeniden seslendirdiği 'Feliz Navidad a Todos' ile dünya yıldızlarıyla aynı listede yerini aldı.

        'Feliz Navidad a Todos'un sözü, müziği ve düzenlemesinde imzası olan Murat Evin, Kolombiya’nın en eski gazetesi El Espectador platformunun yaptığı haberde, şarkıları aynı dönemde yayınlanan, Shakira (Florecer), Thalia (Velitas) gibi dünya yıldızlarıyla aynı listede yer aldı.

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        #Murat Evgin
        #Feliz Navidad a Todos

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