Dalkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:



Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum.



Hayatım boyunca unutmadığım bir konserim var. Ozan Doğulu ile Avrupa bir festivalde sahne alacağız. Acayip hazırlandık. Dans gösterileri görsel şovlar falan, büyük bir organizasyon…