Murat Ceylan ve Damla Can aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

Bir dönem Survivor'da birlikte mücadele eden Murat Ceylan ve Damla Can önceki gün birlikte görüntülendi. Murat Ceylan'ın kullandığı son model motor ile AVM'ye gelen Murat Ceylan ile Damla Can'ın, keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Koşar adım AVM'ye giren Murat Ceylan ve Damla Can çifti baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdiler.