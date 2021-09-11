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Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Hack'lendin mi? - Magazin haberleri

Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Hack'lendin mi?

Murat Boz, 2001 yılında çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü şarkıcının değişimini gözler önüne serdiği paylaşımı çok konuşuldu

11.09.2021 - 15:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Aslı Enver ile yollarını ayırmasının ardından adı Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, 2001 yılında çekilen fotoğrafını 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

  • "HACK'LENDİN Mİ?"

    Siyah-beyaz çekilen karesini gözler önüne seren Boz, eski günleri yad etti. 41 yaşındaki Murat Boz'un 151 binden fazla beğeni alan gönderisi takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Yakın arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu Serkan Altunorak da şarkıcıya, "Hack'lendin mi?" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

  • "EVLATLIKTAN REDDETMEDİĞİN İÇİN NE DESEM AZ"

    Boz, geçtiğimiz sene de eski vesikalık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

    Murat Boz, annesinin "Kuzum" yorumuna, "Anacığım bu vesikalıktan sonra evlatlıktan reddetmediğin için ne desem az. Anacığım benim..." yanıtını vermişti.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

  • DİĞER ÜNLÜLERİN NOSTALJİK PAYLAŞIMLARI

    Nusret

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