Murat Boz'un arkadaş tatili
Şarkıcı Murat Boz, yakın arkadaşı Mustafa Aksakallı ile Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 03.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:47
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Boz, arkadaşı ve Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile Bodrum'da objektiflere yansıdı.
- 2
İki arkadaş, Cennet Koyu'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı.
- 3
Ünlü şarkıcı, bir ara plajda telefon görüşme gerçekleştirdi.
-
- 4
Murat Boz, plajda genç kızların ilgi odağı oldu.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ