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        Haberler Magazin Murat Boz'un arkadaş tatili - Magazin haberleri

        Murat Boz'un arkadaş tatili

        Şarkıcı Murat Boz, yakın arkadaşı Mustafa Aksakallı ile Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:47
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Boz, arkadaşı ve Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı ile Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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          İki arkadaş, Cennet Koyu'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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          Ünlü şarkıcı, bir ara plajda telefon görüşme gerçekleştirdi.

        • 4

          Murat Boz, plajda genç kızların ilgi odağı oldu.

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