18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Murat Başoğlu, Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti. Ünlü sunucu daha sonra boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
"SUSTUM"
Başoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte "Sustum" diyen Murat Başoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
Bazen hayat yorar insanı. Şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar, boşvermek bile yorar. Ve insan susar... Her şeye, herkese rağmen... Elinden gelen tek şeyi yapar. Bağıra bağıra susar.
"BOMBA GİBİYİM!"
Öte yandan Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmişti. Kendisini nasıl hissettiğini soran gazetecilere sunucu, “Bomba gibiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yaz sizlere süprizlerim olacak, ekranlara dönüyorum. Aynı zamanda Bodrum’da güzel şeyler yapacağım" demişti.
"GÜZEL BİR YIL YAŞAYACAĞIM"
Sözlerine kötü günler geçirdiğini söyleyerek devam eden Başoğlu, “Herkes zor günler geçirebilir, ben de çok kötü günler geçirdim ama Allah'ın izini ile herşeyi atlattım. Güzel bir yıl yaşayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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