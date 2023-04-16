Münevver Karabulut’un babası Habertürk’e konuştu

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için yapılan iki başvuru da reddedilmişti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ikinci başvurunun da reddedilmesi üzerine baba Süreyya Karabulut kararın bozulması için harekete geçtiklerini söyledi.
"ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK”
Üst mahkemenin de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ret kararı verdiğini Habertürk’e anlatan baba Süreyya Karabulut “Avukatımız Rezzan bey bu kararın bozulması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ben de ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Avukatımız da bu konuda sağ olsun yapıyor her şeyi" dedi.
"KANLI KOLTUK POZU RAHATSIZ ETTİ"
Cem Garipoğlu’nun intihar ettikten sonra onun görüntülerini kendisinin görmediğini söyleyen baba Karabulut, Garipoğlu ailesinin kanlı koltuk pozuna tepki gösterdiğini belirterek, “Hiç saygıları yok. Kızımın katledildiği koltukta poz verip, internete koydular. Kızıma saygıları hiç yok. Bu olaydan sonra şüphelerim daha çok arttı. Herkes Cem Garipoğlu’nun ölmediğini söylüyor. Benim kafamda da bu oluştu. O yüzden mezarının açılıp bakılmasını istiyorum” diye konuştu.
“CUMHURBAŞKANI’NA ÇIKARIM”
Adalet Bakanlığı’ndan da olumsuz bir cevap geldiği durumda olayı Cumhurbaşkanı’na kadar götüreceğini söyleyen baba Karabulut, “Mezar açılmazsa Cumhurbaşkanına kadar gidip sesimi duyuracağım’ dedi
MANTI İŞİNE GİRDİ
Kızını kaybettikten sonra psikolojik tedavi gören ve iş hayatı biten baba Süreyya Karabulut, yıllar sonra yeniden çalışmaya başladı. Kafasını dağıtmak için mantı işine girdiğini anlatan baba Karabulut “Esenyurt’ta bir restoran sahibi arkadaşımız dükkanın boş bir yerini bana ücretsiz ayarladı. Orada mantı yapmaya başladım. Bu işi yaparak kafamı dağıtıyorum. Çünkü normal şartlarda artık aşçılık yapamıyorum elim bıçak tutmuyor." dedi.
"SÜREYYA USTA MANTISI"
Kızının ölümünden sonra çok acı çektiğini anlatan baba Karabulut, “Evde kendimi hep dinliyordum. Daha çok bunalıyordum. Süreyya Usta Mantısı adını verdiğim bu küçük işyerinde psikolojim daha iyi oldu. Bir şeylerle uğraşıyorum. Mantıları internet üzerinden satışını yapıyorum” ifadelerini kullandı.