Kısa bir süre önce Şahsiyet dizisiyle birlikte kamera karşısına geçen Müjde Ar'ın hayatı ve filmleri merak ediliyor. Yeşilçam sinemasıyla birlikte başlayan sinema kariyerini 1980 ve 1990 yıllarında çektiği filmlerle sürdüren Müjde Ar 2021 Nisan ayında kardeşi Mehtap Ar'ı kaybetmişti. Türk sinemasında kasın algısını değiştiren kritik isimlerden biri kabul edilen Müjde Ar kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Müjde Ar'ın annesi ve hayatı hakkında merak edilenler...
MÜJDE AR'IN ANNESİ VE KARDEŞİ KİM?
Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, Mehtap Ar'ın da ablasıdır.
MÜJDE AR KİMDİR?
Müjde Ar 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Bugün 66 yaşında olan usta oyuncu Müjde Ar özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.
Sinema Filmleri
Bozkırda Deniz Kabuğu (2009) - Salur Hoca
Kilit (2007) - Afife Jale
Eğreti Gelin (2004) - İffet
Komser Şekspir (2000) - Deniz
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000) - Aynur
Ağır Roman (1997) - Tina
Yolcu (1994) - İstasyon şefinin karısı
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) - Konuk oyuncu
Arabesk (1988) - Müjde
Kaçamak (1987) - Suna
Afife Jale (1987) - Afife Jale
Aaah Belinda (1986) - Serap
Asiye Nasıl Kurtulur (1986) - Asiye
Kupa Kızı (1986) - Nilgün
Asılacak Kadın (1986) - Melek
Teyzem (1986) - Üftade
Dul Bir Kadın (1985) - Suna
Adı Vasfiye (1985) - Vasfiye
Fahriye Abla (1984) - Fahriye
Gizli Duygular (1984) - Ayşen
Dağınık Yatak (1984) - Benli Meryem
Şalvar Davası (1983) - Elif
Güneşin Tutulduğu Gün (1983) - Sevgi
Aile Kadını (1983) - Pınar
Göl (1982) - Nalan
İffet (1982) - İffet
Ah Güzel İstanbul (1981) - Cevahir
Deli Kan (1981) - Zekiye
Feryada Gücüm Yok (1981) - Müge
Çirkinler De Sever (1981) - Müjde
Kır Gönlünün Zincirini (1980) - Ebru
Aşkı Ben Mi Yarattım (1979) - Mehtap
Şahit (1978)
Güneşten de Sıcak (1978) - Arzu
Kaybolan Yıllar (1978) - Çiğdem
Töre (1978) - Zeynep
Uyanış (1978) - Suzan
Kibar Feyzo (1978) - Gülo
Sarmaş Dolaş (1977) - Mine
Vahşi Sevgili (1977) - Fadime
Lanet / İlenç (1977) - Sibel
Nehir (1977) - Hümeyra
Günahın Bedeli / Tokat (1977) - Banu
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977) - Sevil
Gülen Gözler (1977) - İsmet
Tatlı Kaçık (1977) - Gül
Deli Gibi Sevdim (1976) - Zeynep
Selam Dostum (1976) - Ayşe
Taşra Kızı (1976) - Macide
Mağlup Edilemeyenler (1976) - Aysel
Öyle Olsun (1976) - Alev
Adalı Kız (1976) - Eda
Gel Barışalım (1976) - Ümran
Tosun Paşa (1976) - Leyla
Köçek (1975) - Caniko
Babacan (1975) - Ebru
Baldız (1975) - Naciye Arnamus
Batsın Bu Dünya (1975) - Seher
Pisi Pisi (1975) - Ayşin
Sayılı Kabadayılar (1974) - Sanem
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