Müjde Ar kimdir, kaç yaşında, nereli? Müjde Ar evli mi ve kaç kardeş, annesi kim? Müjde Ar gençliği ve hayatı

Kısa bir süre önce Şahsiyet dizisiyle birlikte kamera karşısına geçen Müjde Ar'ın hayatı ve filmleri merak ediliyor. Yeşilçam sinemasıyla birlikte başlayan sinema kariyerini 1980 ve 1990 yıllarında çektiği filmlerle sürdüren Müjde Ar 2021 Nisan ayında kardeşi Mehtap Ar'ı kaybetmişti. Türk sinemasında kasın algısını değiştiren kritik isimlerden biri kabul edilen Müjde Ar kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Müjde Ar'ın annesi ve hayatı hakkında merak edilenler...

MÜJDE AR'IN ANNESİ VE KARDEŞİ KİM?

Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, Mehtap Ar'ın da ablasıdır.

MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Bugün 66 yaşında olan usta oyuncu Müjde Ar özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.

Sinema Filmleri

Bozkırda Deniz Kabuğu (2009) - Salur Hoca

Kilit (2007) - Afife Jale

Eğreti Gelin (2004) - İffet

Komser Şekspir (2000) - Deniz

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000) - Aynur

Ağır Roman (1997) - Tina

Yolcu (1994) - İstasyon şefinin karısı

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) - Konuk oyuncu

Arabesk (1988) - Müjde

Kaçamak (1987) - Suna

Afife Jale (1987) - Afife Jale

Aaah Belinda (1986) - Serap

Asiye Nasıl Kurtulur (1986) - Asiye

Kupa Kızı (1986) - Nilgün

Asılacak Kadın (1986) - Melek

Teyzem (1986) - Üftade

Dul Bir Kadın (1985) - Suna

Adı Vasfiye (1985) - Vasfiye

Fahriye Abla (1984) - Fahriye

Gizli Duygular (1984) - Ayşen

Dağınık Yatak (1984) - Benli Meryem

Şalvar Davası (1983) - Elif

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Güneşin Tutulduğu Gün (1983) - SevgiAile Kadını (1983) - PınarGöl (1982) - Nalanİffet (1982) - İffetAh Güzel İstanbul (1981) - CevahirDeli Kan (1981) - ZekiyeFeryada Gücüm Yok (1981) - MügeÇirkinler De Sever (1981) - MüjdeKır Gönlünün Zincirini (1980) - EbruAşkı Ben Mi Yarattım (1979) - MehtapŞahit (1978)Güneşten de Sıcak (1978) - ArzuKaybolan Yıllar (1978) - ÇiğdemTöre (1978) - ZeynepUyanış (1978) - SuzanKibar Feyzo (1978) - GüloSarmaş Dolaş (1977) - MineVahşi Sevgili (1977) - FadimeLanet / İlenç (1977) - SibelNehir (1977) - HümeyraGünahın Bedeli / Tokat (1977) - BanuKızını Dövmeyen Dizini Döver (1977) - SevilGülen Gözler (1977) - İsmetTatlı Kaçık (1977) - GülDeli Gibi Sevdim (1976) - ZeynepSelam Dostum (1976) - AyşeTaşra Kızı (1976) - MacideMağlup Edilemeyenler (1976) - AyselÖyle Olsun (1976) - AlevAdalı Kız (1976) - EdaGel Barışalım (1976) - ÜmranTosun Paşa (1976) - LeylaKöçek (1975) - CanikoBabacan (1975) - EbruBaldız (1975) - Naciye ArnamusBatsın Bu Dünya (1975) - SeherPisi Pisi (1975) - AyşinSayılı Kabadayılar (1974) - Sanem