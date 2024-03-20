Muhsin Yazıcıoğlu kaç yaşına öldü? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Muhsin Yazıcıoğlu kaç yaşına öldü? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ta doğmuş, Türkiye'nin siyasi hayatında önemli roller üstlenmiş bir isimdir. Gençlik yıllarından itibaren ülkesine olan bağlılığıyla bilinen Yazıcıoğlu, hem siyasi kariyeri hem de şahsi karakteriyle halkın sevgisini kazanmıştır. Yazıcıoğlu'nun trajik bir şekilde yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Bu yazımızda Muhsin Yazıcıoğlu’nun kim olduğu, nerede, ne zaman ve neden öldüğünün tüm detaylarıyla ele alacağız.

Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetçi, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve 19, 20 ve 23. Dönem TBMM Sivas Milletvekilidir. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan bir lider olarak anılır. 31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, Halit ve Fidan Yazıcıoğlu'nun evladı olarak doğmuştur. Eğitim hayatına Şarkışla'da başlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. Gülefer Yazıcıoğlu ile kurduğu ailede Firuze ve Furkan isminde iki çocuğa babalık yapmıştır.

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Yazıcıoğlu'nun siyasi kariyeri, 1968 yılında Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılmasıyla başlamıştır. Ankara'ya üniversite eğitimi için gittikten sonra Ülkü Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev alarak siyasi faaliyetlerini sürdürmüştür. 1978 yılında ise Ülkücü Gençlik Derneği'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamış, ancak yaşanan Bahçelievler ve Kahramanmaraş katliamları nedeniyle hakkında suçlamalar yapılmış, sonrasında beraat etmiştir.

1980 darbesinin ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılanan Yazıcıoğlu, Mamak Cezaevi'nde uzun yıllar geçirmiştir. Bu süre zarfında "Üşüyorum" adlı şiiriyle de tanınmıştır. Cezaevinden çıkışının ardından Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını üstlenmiş, 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP) katılarak siyasi hayatına devam etmiştir.

1992 yılında MÇP'den ayrılan Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurmuş ve partinin genel başkanlığını üstlenmiştir. ANAP-BBP ittifakı ile milletvekili seçilen Yazıcıoğlu, siyasi kariyerine BBP çatısı altında devam etmiş, partisini Türk siyasi hayatında etkin bir konuma taşımıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu Ne Zaman Öldü?

Muhsin Yazıcıoğlu kaç yaşında öldü sorusu şüphesiz ki anlamı derin bir sorudur. Muhsin Yazıcıoğlu talihsiz bir helikopter kazasında öldüğünde 54 yaşındaydı.

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Muhsin Yazıcıoğlu Neden Öldü?

Muhsin Yazıcıoğlu nerede öldü sorusu bugün hala güncelliğini korumaktadır. Muhsin Yazıcıoğlu, siyasi faaliyetleri kapsamında 5 Mart 2009 tarihinde katıldığı Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki bir mitingden sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenecek olan bir başka mitinge gitmek üzere yola çıkmıştı. Ne yazık ki, seyahat ettiği helikopter, henüz açıklanamayan bir nedenle Keş Dağı'nın sarp yamaçlarına düştü. Helikopter enkazına dair ilk bilgiler, İHA muhabiri İsmail Güneş'in 112 Acil Servis hattını arayarak yaptığı ve durumu anlattığı acil çağrı sırasında ortaya çıktı. Güneş, bu görüşmesinde, kazadan yalnızca kendisinin ve BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'ın sağ kurtulduğunu, ancak diğer yolculardan herhangi bir işaret alamadığını belirtti.

Arama kurtarma ekipleri, bölgeyi yoğun bir şekilde taradıktan ve 48 saat süren çabaların ardından, enkaz ve kazada hayatını kaybeden altı kişinin naaşları, yerel halkın da yardımıyla bulundu. Bulunan yer, arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin oldukça dışında, Keş Dağı'nın Kuru Dere Kanlıçukur mevkiindeydi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat haberi, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Yalçın Topçu tarafından 28 Mart 2009'da resmen duyuruldu. Yazıcıoğlu'nun yaşamı boyunca pek çok trafik kazası atlatmış olması, bu trajik olayın ironisini daha da artırmaktadır.

Yazıcıoğlu için düzenlenen cenaze töreni, 31 Mart 2009 tarihinde Ankara Kocatepe Camii'nde gerçekleşti ve TBMM'de özel bir anma töreni düzenlendi. Yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı törende Yazıcıoğlu'nun naaşı, Türk bayrağına sarılı şekilde ve çiçeklerle süslendi. Yazıcıoğlu'nun vasiyeti üzerine, naaşı Taceddin Dergâhı'na defnedildi, bu amaçla bakanlar kurulu özel bir karar yayınladı. Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Sivas başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde onun adına parklar ve caddeler isimlendirildi, anısına vakıflar kuruldu. Bu, Yazıcıoğlu'nun hem siyasi hem de toplumsal hayatta bıraktığı derin izin bir göstergesidir.

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