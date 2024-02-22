Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muharrem İnce'ye yönelik sahte sosyal medya paylaşımları ile ilgili davada karar - Son dakika haberi

        Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları"na ilişkin davada karar

        Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları"na ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beratlerine hükmetti. Ayrıca sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnce'ye yönelik paylaşımlarla ilgili davada karar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımları sebebiyle "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Y. ile Veli K.'nin FETÖ kapsamında "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım" suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı.

        MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanıkların yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlerini talep etti. Savcı sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da istedi.

        REKLAM

        Söz alan sanık Oktay Y., mütalaa yönünde karar verilmesini isteyerek beraatini talep etti. Sanık Veli K. de savcının beraati yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını savundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beratlerine hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

        Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

        İddianamede, sanıklar, Oktay Y. ile Veli K.'nin bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Muharrem İnce
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Habertürk Anasayfa